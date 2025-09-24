المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أثارت سيدة وابنتها موجة من الغضب الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو ساخر تناولتا فيه "عريسًا" تقدم لخطبة الابنة، ووجهتا له انتقادات لاذعة وسخرية لعدم امتلاكه شقة أو سيارة، رغم كونه مهندسًا وله دخل جيد، وفقًا لما جاء على لسان الأم في الفيديو.

الواقعة التي أشعلت مواقع التواصل، أثارت موجة انتقادات حادة، ووصف عدد من المتابعين تصرف الأم والابنة بأنه "غير أخلاقي" و"يحمل استعلاءً طبقيًا فجًا"، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثير من الشباب.

وفي محاولة لتوضيح الحقيقة، تواصلت “فيتو” مع الأم وابنتها اللتين ظهرتا في الفيديو المتداول، لتكشفا مفاجأة صادمة للجمهور؛ حيث قالت الأم إن القصة بالكامل لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة أن العريس الذي تم الحديث عنه في الفيديو "لا وجود له من الأساس"، مشيرة إلى أن الفيديو كان مجرد "مزحة" أو "تمثيلية ساخرة" مبنية على "حلم" رأته الابنة. 

وقالت الأم: "بنتي فعلًا مخطوبة وهيتم زواجها خلال أسبوعين، والعريس اللي اتكلمنا عنه وسخرنا منه ملوش أي وجود في الحقيقة.. القصة كلها إن بنتي حلمت إن جالها عريس مهندس بس ماعندوش شقة ولا عربية، فقررنا نعمل فيديو ساخر على الموضوع مش أكتر، إحنا أصلًا بنحب التمثيل".

ورغم التوضيح، لم يخفف ذلك من وطأة الانتقادات الموجهة للأم وابنتها، إذ رأى البعض أن مثل هذه "المزحات" لا تراعي مشاعر الناس، وتُعمق من النظرة المادية للزواج، وتسيء لفئة كبيرة من الشباب المكافحين.

وعلق البلوجر محمد زيان قائلًا: "العريس المهندس اللي ماعندوش شقة ولا عربية، ربنا أنقذه من واحدة بتفكر بالمنطق ده.. شايفين الجواز سبوبة.. الحمد لله إنه مش منهم".

فيما كتب البلوجر أحمد بدير القاضي: "مهما حاولوا يبرروا، الفيديو فيه استهزاء واضح بشباب محترم مكافح، ويعكس فكر سطحي وخطير عن معايير اختيار شريك الحياة". 

