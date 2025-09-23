7 وصفات طبيعية لعلاج الاسمرار والتصبغات بالجسم

تفتيح الاسمرار والتصبغات، تعاني الكثير من النساء من مشكلة الاسمرار والتصبغات الجلدية التي تظهر في أماكن مختلفة من الجسم مثل الوجه، الرقبة، تحت الإبطين، المرفقين، الركبتين، واليدين.





هذه التصبغات قد تنتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، التغيرات الهرمونية، استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة، أو حتى نتيجة الاحتكاك المستمر.



ورغم توافر العديد من الكريمات الطبية ومنتجات التفتيح في الأسواق، إلا أن الاعتماد على الوصفات الطبيعية يظل خيارًا آمنًا وفعالًا على المدى الطويل، خاصةً عند الرغبة في تجنب المواد الكيميائية.



أوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن الاسمرار والتصبغات مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على ثقة المرأة بنفسها، لكنها ليست أمرًا مستعصيًا. فالوصفات الطبيعية تساهم بشكل ملحوظ في تفتيح البشرة وتوحيد لونها إذا استُخدمت بانتظام وبالطريقة الصحيحة.



أضافت خبيرة التجميل، أن الالتزام بالعادات الصحية مثل الترطيب، التغذية السليمة، والحماية من أشعة الشمس، كلها أمور تلعب دورًا كبيرًا في الحصول على بشرة ناعمة وموحدة اللون خالية من التصبغات.

وصفات طبيعية لعلاج تصبغات الجسم

وفيما يلي تستعرض خبيرة التجميل، مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة التي تساعد على علاج الاسمرار والتصبغات بالجسم:

ماسكات لتفتيح البشرة

1- ماسك الكركم واللبن الزبادي

الكركم يُعد من أقوى المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بفضل احتوائه على مادة "الكركومين" ذات الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات.

طريقة التحضير والاستخدام:

يُمزج نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين من اللبن الزبادي.

يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون لزيادة فعاليته (في حال عدم وجود حساسية من الليمون).

يوضع الخليط على المناطق الداكنة لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر.

يكرر الاستخدام 2-3 مرات أسبوعيًا.

2- مقشر السكر وزيت الزيتون

التصبغات غالبًا ما تتفاقم بسبب تراكم الجلد الميت، لذا يساعد التقشير المنتظم على تجديد البشرة والسماح لها بالتنفس واستقبال الترطيب.

طريقة التحضير والاستخدام:

يخلط نصف كوب من السكر مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

يُفرك الجسم بحركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق، مع التركيز على المناطق الداكنة.

يُغسل بالماء الدافئ ويُجفف جيدًا.

يمكن تكرار الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.

3- جل الألوفيرا (الصبار)

الصبار غني بالفيتامينات والمركبات المهدئة التي تقلل من التصبغات وتعزز تجديد الخلايا، كما يعمل على ترطيب البشرة بعمق.

طريقة الاستخدام:

نستخرج الجل الطازج من أوراق الصبار وتُدهن به المناطق الداكنة.

يُترك على البشرة لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء.

يفضل تكراره يوميًا قبل النوم للحصول على نتائج أسرع.

4- ماسك البطاطس والعسل

البطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد على تقليل فرط التصبغ وتفتيح البقع الداكنة، بينما العسل يغذي البشرة ويرطبها.

طريقة التحضير:

تُبشر ثمرة بطاطس متوسطة وتُصفى لاستخراج العصير.

يُمزج عصير البطاطس مع ملعقة صغيرة من العسل.

يُوزع الخليط على المناطق المصابة ويُترك 20 دقيقة قبل الغسل.

يمكن استخدامه 3 مرات أسبوعيًا.

5- خليط عصير الليمون وماء الورد

عصير الليمون معروف بخصائصه المبيضة الطبيعية، لكن يُنصح دائمًا بتخفيفه لتجنب تهيج الجلد.

طريقة التحضير:

يُمزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقتين من ماء الورد.

تُمسح به المناطق الداكنة باستخدام قطعة قطن.

يُترك الخليط 15 دقيقة ثم يُغسل جيدًا.

يُستخدم 2-3 مرات في الأسبوع، مع ضرورة تجنب التعرض للشمس بعد الاستخدام مباشرة.

6- ماسك الطماطم والشوفان

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة والليكوبين التي تساعد على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة، فيما يعمل الشوفان كمقشر طبيعي.

طريقة التحضير:

تُطحن ملعقة من الشوفان وتُخلط مع عصير نصف ثمرة طماطم.

يُوضع المزيج على الجلد لمدة 15 دقيقة.

يُغسل بالماء الفاتر مع الفرك الخفيف.

يُستخدم مرتين أسبوعيًا.

7- زيت اللوز الحلو

من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعالج التصبغات وتوحد لون البشرة بفضل غناه بفيتامين E.

طريقة الاستخدام:

يُدفأ القليل من زيت اللوز الحلو.

يُدلك به الجسم قبل النوم مع التركيز على المناطق الداكنة.

يترك طوال الليل ويُغسل في الصباح.

يمكن تكرار التدليك يوميًا.

وصفات تفتيح البشرة

نصائح مهمة لزيادة فعالية الوصفات

الاستمرارية: النتائج لا تظهر من الاستخدام الأول، بل تحتاج المواظبة لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع.

الترطيب اليومي: استخدام كريم أو زيت طبيعي للحفاظ على رطوبة البشرة ومنع الجفاف الذي يزيد من التصبغات.

الحماية من الشمس: وضع واقٍ شمسي عند الخروج نهارًا لأن التعرض للشمس من أبرز أسباب الاسمرار.

تجنب الحك والاحتكاك: خاصة في مناطق مثل تحت الإبطين والفخذين، ويمكن ارتداء ملابس قطنية فضفاضة لتقليل الاحتكاك.

شرب الماء: يساعد الترطيب الداخلي على تجديد خلايا الجلد والتقليل من ظهور البقع الداكنة.

الغذاء الصحي: الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C وE لما لهما من دور فعال في تحسين مظهر البشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.