لإطلالة مشرقة، حيل تثبيت المكياج مع حر الصيف

حيل تثبيت المكياج مع حر الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في فصل الصيف، تصبح مهمة الحفاظ على المكياج ثابتًا لساعات طويلة تحديًا حقيقيًا لكل امرأة.





التعرق المستمر والزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة يؤديان إلى سيلان الفاونديشن وبهتان ألوان ظلال العيون، بالإضافة إلى فقدان المكياج لمظهره الحيوي والمرتب.

لذلك تبحث الكثير من النساء عن خطوات وحيل عملية تساعدهن في تثبيت المكياج ليظل أنيقًا ومشرقًا طوال اليوم.



أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن تثبيت المكياج في حر الصيف ليس مستحيلًا إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة لذلك.



أضافت خبيرة التجميل، أن الأساس يبدأ من تحضير البشرة بشكل جيد، مرورًا باستخدام البرايمر والفاونديشن المناسب، ثم تثبيته بالبودر، وصولًا إلى الحيل الخاصة بمكياج العيون.

حيل تثبيت المكياج في الحر



ماكياج ثابت في الحر

في هذا التقرير تستعرض خبيرة التجميل، أهم وأبسط الطرق التي يمكن اتباعها للحفاظ على ثبات الفاونديشن، البودر، وماكياج العيون حتى مع أجواء الصيف الحارة.

أولًا: تثبيت الفاونديشن

الفاونديشن هو الأساس الذي يُبنى عليه باقي المكياج، وإذا لم يكن ثابتًا سيؤثر ذلك على إطلالة الوجه بالكامل.

ترطيب البشرة بشكل صحيح

قبل وضع أي نوع من الفاونديشن، يجب ترطيب البشرة بمنتج خفيف وخالٍ من الزيوت، لأن البشرة الجافة قد تمتص كريم الأساس بسرعة فيتشقق، بينما البشرة الدهنية قد تفرز زيوتًا تزيد من سيلان المكياج. يُفضل اختيار مرطب جل أو سيروم بتركيبة مائية لامتصاص أسرع دون ترك طبقة دهنية.

استخدام البرايمر

البرايمر هو خطوة أساسية لتثبيت الفاونديشن في الصيف. يعمل على غلق المسام الواسعة وتخفيف اللمعان الناتج عن الزيوت، كما يكوّن طبقة رقيقة بين البشرة والفاونديشن مما يزيد من ثباته. يجب اختيار برايمر ماتي (مضاد للمعان) للبشرة الدهنية، أو برايمر مرطب للبشرة الجافة.

اختيار فاونديشن طويل الثبات

في الصيف يُفضل الابتعاد عن الأنواع الكثيفة أو الكريمية الثقيلة، واستبدالها بفونديشن سائل خفيف (Liquid) أو على هيئة بودر مضغوط بتركيبة Matte Long-Wear، بحيث يتحمل العرق والرطوبة دون أن يتكتل أو يسيل.

وضع الفاونديشن بطبقات خفيفة

الحيلة الأذكى تكمن في وضع طبقات خفيفة متتالية من الفاونديشن وتوزيعها جيدًا بالفرشاة أو الإسفنجة المبللة قليلًا، بدلًا من وضع طبقة سميكة واحدة. هذه الطريقة تجعل الفاونديشن يندمج مع البشرة ويظل ثابتًا فترة أطول.

استخدام المناديل الماصة للزيوت

خلال اليوم، يمكن استخدام أوراق التنشيف الخاصة بالبشرة (Blotting Papers) لامتصاص العرق والزيوت دون إزالة الفاونديشن.

ثانيًا: تثبيت البودر (الخطوة السرية للمكياج المقاوم للحر)

البودر من أهم أدوات المكياج التي تضمن ثبات باقي المستحضرات، خاصة في فصل الصيف.

البودر الشفافة (Translucent Powder)

هذه البودر هي الاختيار المثالي لتثبيت الفاونديشن دون أن تغيّر لونه. توضع بفرشاة كبيرة أو إسفنجة "بيوتي بليندر" بطريقة الطبطبة، خاصة في منطقة الـT-Zone (الجبهة، الأنف، والذقن) حيث يزداد إفراز الزيوت.

تقنية Baking

من الحيل التي نعتمدها لتثبيت المكياج، حيث يتم وضع كمية سخية من البودر تحت العينين وعلى الجبهة والذقن وتركها لعدة دقائق، ثم إزالتها بفرشاة ناعمة. هذه الطريقة تحمي المكياج من السيلان مع العرق.

البودر المضغوطة للحقيبة

يُفضل دائمًا حمل بودر مضغوطة لإعادة اللمسات التصحيحية خلال اليوم. لكن يجب وضعها برفق وبكمية قليلة حتى لا يظهر الوجه بمظهر متكتل.

ثالثًا: تثبيت مكياج العيون

العيون هي أكثر ما يلفت الانتباه في الوجه، لكن مع حرارة الصيف قد يبهت الكحل وتسيل الماسكارا وتختفي ظلال العيون. لذلك من المهم اتباع حيل خاصة للحفاظ على إشراقة العيون.

برايمر العيون

كما هو الحال مع الوجه، تحتاج الجفون إلى برايمر مخصص. يساعد هذا المنتج على منع تكتل الألوان وذوبانها بفعل الحرارة، ويجعل ظلال العيون أكثر وضوحًا وثباتًا.

اختيار ظلال عيون بودرية

في الصيف، يُفضل تجنب الظلال الكريمية لأنها سريعة الذوبان، بينما البودرية تدوم لفترة أطول وتثبت بشكل أفضل. يمكن ترطيب الفرشاة بالقليل من رذاذ التثبيت لزيادة قوة اللون وثباته.

استخدام محدد عيون (Eyeliner) مقاوم للماء

الكحل والآيلاينر العاديان يختفيان سريعًا في الجو الحار، بينما الأنواع المقاومة للماء تظل ثابتة حتى مع العرق أو الدموع.

ماسكارا مقاومة للماء

لا غنى عنها في الصيف، فهي تمنع سيلان الماسكارا وتلطخ محيط العينين. ولإزالتها بسهولة في نهاية اليوم، يُفضل استخدام مزيل مكياج زيتي لطيف.

تثبيت الحواجب

حتى لا تذوب مستحضرات الحواجب مع التعرق، يمكن استخدام جل تثبيت شفاف أو ماسكارا حواجب مقاومة للماء.

ثبات للمكياج في الحر

رابعًا: الرذاذ المثبّت (Setting Spray).

هذه الخطوة النهائية هي السر وراء مكياج ثابت يدوم حتى نهاية اليوم. رذاذ التثبيت يُرش على الوجه بالكامل بعد الانتهاء من المكياج ليمنح البشرة مظهرًا طبيعيًا ويعمل كدرع واقٍ ضد الرطوبة والحرارة. يمكن حمله في الحقيبة لرشّه على الوجه عند الحاجة لتجديد الانتعاش.

خامسًا: نصائح لحماية المكياج في الصيف

تجنبي لمس وجهك كثيرًا لتقليل انتقال الزيوت والعرق.

ضعي منتجات بعامل حماية من الشمس (SPF) لحماية البشرة من الأشعة الضارة.

اختاري أحمر شفاه مطفي (Matte) لأنه أكثر ثباتًا من اللامع.

قللي من استخدام كريمات الكونتور الثقيلة، واستبدليها بمنتجات بودرية خفيفة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن لكل امرأة أن تحافظ على إطلالتها أنيقة ومنعشة حتى في أصعب الأجواء الصيفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.