وصفات طبيعية لتكثيف الرموش وزيادة جمال العينين

وصفات طبيعية لتكثيف الرموش، تُعد الرموش الطويلة والكثيفة من أبرز علامات الجمال التي تمنح العينين سحرًا وجاذبية خاصة. لكن مع التعرض اليومي للمكياج، وإزالة الماسكارا بطريقة خاطئة، وسوء التغذية، قد تُصاب الرموش بالضعف والتساقط.



لذلك تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية وآمنة تساعد على تكثيف الرموش ومنحها مظهرًا صحيًا بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الحصول على رموش طويلة وكثيفة لا يتطلب دائمًا اللجوء إلى الرموش الصناعية أو العلاجات المكلفة. فالطبيعة تقدم لنا حلولًا آمنة وفعالة.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه مع الالتزام بالعناية اليومية والنظام الغذائي الصحي، يمكن لكل امرأة أن تتمتع برموش صحية تضيف جمالًا طبيعيًا لعينيها.



وفيما يلي تقدم خبيرة العناية بالبشرة، مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة لتكثيف الرموش مع نصائح مهمة للعناية بها.

أولًا: الزيوت الطبيعية لتكثيف الرموش



1. زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أشهر الزيوت التي تعزز نمو الرموش. فهو غني بفيتامين E والأحماض الدهنية التي تغذي بصيلات الشعر وتحفز نموها.

طريقة الاستخدام:

ضعي بضع قطرات من زيت الخروع في علبة ماسكارا نظيفة.

طبقي الزيت على الرموش قبل النوم مباشرة.

في الصباح اغسلي عينيك بلطف.

الاستمرار على هذه الوصفة يوميًا لمدة شهر يمنح نتائج ملحوظة.

2. زيت جوز الهند

يمتلك زيت جوز الهند خصائص مرطبة ومغذية تساعد على تقوية الرموش ومنع تكسرها.

طريقة الاستخدام:

باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد قطنية، ضعي طبقة خفيفة من زيت جوز الهند على الرموش.

يُفضل تطبيقه قبل النوم وغسله في الصباح.

3. زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة وفيتامين A وE التي تعمل على تغذية جذور الرموش.

طريقة الاستخدام:

سخني القليل من الزيت لدرجة بسيطة.

اغمسي فرشاة نظيفة في الزيت ومرريها على الرموش من الجذور حتى الأطراف.

كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

تكثيف الرموش

ثانيًا: وصفات طبيعية من مطبخك



1. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الفلافونويد التي تحفز نمو الشعر.

طريقة الاستخدام:

حضري كوبًا من الشاي الأخضر واتركيه ليبرد.

باستخدام قطعة قطن، امسحي بها على الرموش يوميًا.

تُترك لمدة نصف ساعة ثم تُغسل بالماء.

2. جل الألوفيرا (جل الصبار)

الألوفيرا غني بالمعادن والفيتامينات التي تساعد في ترطيب الرموش وتعزيز نموها.

طريقة الاستخدام:

استخرجي الجل الطازج من ورقة الصبار.

ضعيه على الرموش باستخدام فرشاة نظيفة.

اتركيه طوال الليل واغسليه صباحًا.

3. الحليب كامل الدسم

البروتينات والدهون الطبيعية في الحليب تساعد على تقوية الرموش ومنحها اللمعان.

طريقة الاستخدام:

بللي قطعة قطن بالحليب.

مرريها على الرموش واتركيها 15 دقيقة.

اغسلي العينين بماء فاتر.

العناية بالرموش

ثالثًا: وصفات خلطات مركبة



1. مزيج زيت الخروع مع زيت اللوز

يُعد هذا المزيج من أقوى الخلطات لتكثيف الرموش.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

الطريقة:

امزجي الزيوت جيدًا وضعيها بفرشاة نظيفة على الرموش.

كرري الوصفة 4 مرات أسبوعيًا.

2. وصفة العسل مع زيت الزيتون

العسل يرطب ويقوي الشعر بينما زيت الزيتون يغذي الجذور.

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

اخلطي المكونين وضعي طبقة رقيقة على الرموش.

اغسلي العينين بعد 20 دقيقة.

3. مزيج الصبار مع فيتامين E

كبسولات فيتامين E تحفز نمو الشعر وتزيد كثافته.

المكونات:

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

الطريقة:

امزجي المحتويات وطبقيها على الرموش ليلًا.

نصائح مهمة للعناية بالرموش

إزالة المكياج قبل النوم: النوم بالماسكارا يتسبب في تكسر الرموش وتساقطها.

التغذية السليمة: تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين E وB والحديد والزنك يساعد على نمو الشعر.

تجنب الفرك القوي للعينين: فرك العينين يؤدي إلى تساقط الرموش.

استخدام فرشاة الرموش: تمشيط الرموش يوميًا يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجذور.

الترطيب المستمر: استخدام الزيوت الطبيعية كزيت اللوز أو جوز الهند يحافظ على قوة الرموش.

متى تظهر النتائج؟

الوصفات الطبيعية تحتاج إلى صبر واستمرارية، إذ قد تبدأ النتائج بالظهور بعد 4 – 6 أسابيع من الاستخدام المنتظم. ومن المهم الجمع بين العناية الخارجية والتغذية الداخلية للحصول على أفضل النتائج.

