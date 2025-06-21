أبرزها ماء الورد ونشا الذرة.. مواد طبيعية لتثبيت المكياج في عز الحر

مواد طبيعية لتثبيت المكياج في عز الحر، في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، تواجه الكثير من النساء تحديًا كبيرًا في الحفاظ على ثبات المكياج لفترة طويلة دون أن يسيل أو يختفي بفعل العرق والحرارة.



وبينما تتوافر في الأسواق العديد من منتجات تثبيت المكياج، إلا أن بعض النساء يفضلن اللجوء إلى البدائل الطبيعية التي تكون أكثر أمانًا على البشرة وأقل تسببًا للحساسية أو انسداد المسام.



أشارت خبيرة التجميل هبه محمد، إلى أنه في ظل أجواء الصيف الحارة، تلجأ كثير من النساء إلى البحث عن حلول طبيعية وآمنة للحفاظ على جمالهن دون الإضرار ببشرتهن.



وتثبيت المكياج باستخدام مواد طبيعية من الخطوات التي تمنح المرأة مظهرًا جذابًا ومشرقا طوال اليوم، دون الحاجة للقلق من سيلان المكياج أو تراكم الدهون.



ومع الالتزام بروتين بسيط وفعّال، يمكنكِ الاستمتاع بإطلالة صيفية ثابتة ومنتعشة حتى في أقسى درجات الحرارة.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، أبرز المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتثبيت المكياج في عز الحر، مع طرق استخدامها ونصائح للحفاظ على إطلالة ثابتة ومنتعشة طوال اليوم.

أولًا: أهمية استخدام مواد طبيعية لتثبيت المكياج



تثبيت المكياج

الاعتماد على المواد الطبيعية يحقق عدة فوائد، من أهمها:

تقليل احتمالية تهيّج البشرة أو انسداد المسام.

تغذية البشرة بمكونات طبيعية آمنة وخالية من المواد الكيميائية.

توفير بدائل منزلية بتكلفة أقل وفعالية مناسبة.

تحسين جودة المكياج وثباته دون أن يبدو الطبقة سميكة أو خانقة للبشرة.

ثانيًا: أهم المواد الطبيعية المستخدمة لتثبيت المكياج

1. ماء الورد

يُعد ماء الورد من أقدم وأشهر المواد الطبيعية التي تُستخدم في تثبيت المكياج وإنعاش البشرة. يحتوي على خصائص قابضة تساعد على غلق المسام وشد البشرة، مما يمنع إفراز الزيوت الزائدة التي تؤثر على المكياج.

طريقة الاستخدام:

ضعي ماء الورد في بخاخ نظيف.

رشيه على وجهك بعد الانتهاء من وضع المكياج.

يمكن استخدامه طوال اليوم لإنعاش الوجه وتثبيت الإطلالة.

2. جل الألوفيرا (جل الصبار)

الألوفيرا معروف بخصائصه المرطبة والمهدئة للبشرة، ويمكن استخدامه كـ"برايمر" طبيعي قبل وضع المكياج لأنه يشد البشرة ويساعد على ثبات المكياج لفترة أطول.

طريقة الاستخدام:

خذي كمية بسيطة من جل الألوفيرا ووزعيه على وجهك بعد تنظيفه.

اتركيه ليجف تمامًا قبل وضع المكياج.

يمكن أيضًا خلطه مع كريم الأساس الخفيف في الأيام شديدة الحرارة.

3. نشا الذرة

نشا الذرة من المواد الفعالة لامتصاص الدهون ومنع لمعان الوجه، ويُستخدم كبديل طبيعي للبودرة الشفافة (Translucent Powder) لتثبيت المكياج.

طريقة الاستخدام:

باستخدام فرشاة بودرة كبيرة، خذي كمية صغيرة من نشا الذرة ووزعيها برفق على الوجه بعد الانتهاء من المكياج.

احرصي على وضع كمية قليلة لتجنب المظهر الباهت.

4. ماء الخيار

يحتوي ماء الخيار على خصائص قابضة ومبردة، تساعد على تقليل التعرق وشد البشرة. كما أن له تأثيرًا منعشًا عند استخدامه كبخاخ طبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام:

ابشري خيارًا طازجًا واستخلصي عصيره باستخدام مصفاة.

ضعي العصير في زجاجة بخاخ ورشيه على الوجه بعد المكياج.

يمكن خلطه مع ملعقة صغيرة من ماء الورد لمزيد من الفعالية.

5. الشاي الأخضر

يعمل الشاي الأخضر كمضاد أكسدة طبيعي، وله تأثير قابض يساعد في السيطرة على إفراز الزيوت. كما يقلل من الالتهابات ويُحسن من مظهر البشرة.

طريقة الاستخدام:

حضّري كوبًا من الشاي الأخضر واتركيه ليبرد تمامًا.

صبيه في بخاخ نظيف واستخدميه كسبراي لتثبيت المكياج.

تثبيت المكياج طبيعي

ثالثًا: نصائح هامة مع استخدام المواد الطبيعية لتثبيت المكياج



اختيار المنتجات المناسبة للبشرة: تأكدي من أن المواد الطبيعية التي تستخدمينها تتناسب مع نوع بشرتك، سواء كانت دهنية، جافة أو مختلطة.

التنظيف الجيد للبشرة قبل المكياج: فالبشرة النظيفة تساعد على امتصاص المواد الطبيعية بشكل أفضل وتثبيت المكياج لفترة أطول.

استخدام برايمر طبيعي قبل المكياج: مثل الألوفيرا أو ماء الورد، فهذه المواد تُشكل طبقة مهيئة للبشرة وتقلل من تأثر المكياج بالحرارة.

اختيار أنواع مكياج مقاومة للماء (Waterproof): يمكن تعزيز تأثير المواد الطبيعية عند دمجها مع مكياج عالي الجودة مصمم لمقاومة التعرق والماء.

تثبيت المكياج بطبقات خفيفة: تجنبي وضع طبقات كثيفة من المكياج، واستخدمي القليل مع التثبيت المتدرج لتجنب سيلان المكياج.

الاحتفاظ ببخاخ التثبيت في الحقيبة: لا تنسي حمل بخاخ ماء الورد أو الخيار معك أثناء الخروج، لاستخدامه عند الحاجة.

رابعًا: وصفة منزلية لصنع سبراي تثبيت طبيعي



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف كوب من الماء المعدني أو المغلي والمبرد.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي (اختياري).

الطريقة:

امزجي المكونات جيدًا في زجاجة بخاخ.

رجي الزجاجة قبل كل استخدام.

رشيه على الوجه من مسافة مناسبة بعد الانتهاء من المكياج.



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