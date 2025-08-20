تعرفي على أحدث صيحات موضة المكياج لعام 2025

أحدث صيحات موضة المكياج لعام 2025، المكياج من أدوات مستحضرات التجميل المهمة لدى العديد من الفتيات لأنها تخفى عيوب البشرة وتزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

والمكياج مشتقاته عديدة وتحرص معظم الفتيات على استخدامه يوميا، وبعضهن يفضلن وضع المكياج على احدث صيحات الموضة من حيث الألوان وبسمة العين والنواحي والشفاه وهكذا.

وتقول فاطمة وليد خبيرة التجميل، إن المكياج في عام 2025 يشهد تطور ملحوظ يجمع بين الجرأة والنعومة، وبين الإطلالات الطبيعية التي تبرز جمال الوجه الحقيقي، واللمسات الفنية التي تعكس شخصية المرأة العصرية، والموضة في هذا العام لا تعتمد فقط على إبراز الملامح، بل تهتم أيضا بالتعبير عن الذات، ومزج الألوان بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

أحدث صيحات موضة المكياج لعام 2025

وأضافت رشا، أن من أحدث صيحات موضة المكياج لعام 2025:-

من أبرز اتجاهات 2025 العودة للجمال الطبيعي البسيط، حيث يركز خبراء التجميل على البشرة الصحية أكثر من استخدام طبقات كثيفة من كريم الأساس، فالاتجاه الجديد يعتمد على كريمات الأساس الخفيفة أو التنت مع لمسة هايلايتر ناعمة لتوهج طبيعي، والهدف الأساسي هو إبراز ملامح الوجه كما هي بدون تغيير كبير.

عودة قوية لظلال العيون الزاهية مثل الأزرق الكهربائي، والأخضر الزمردي، والبنفسجي والبرتقالي، حيث يتم دمج هذه الألوان بطرق فنية هندسية أو خطية على الجفن العلوي والسفلي، وظهرت أيضا صيحة “الجفون الميتاليك” بألوان فضية وذهبية لتعطي لمسة مستقبلية عصرية.

موضة الشفاه اللامعة عادت بقوة بعد سنوات من سيطرة الروج المات، والألوان الأكثر رواجا هي الأحمر الكرزي، والوردي الفاقع، والبني الدافئ بدرجاته، كما ظهرت أيضا موضة تحديد الشفاه بقلم غامق مع ملء الشفاه بلون أفتح، لإبراز الامتلاء بطريقة أنيقة.

الحواجب الكثيفة ذات المظهر الطبيعي لا تزال هي المسيطرة في 2025، لكن مع تهذيب خفيف فقط.

وعن مكياج السواريه أصبحت الألوان اللامعة والبراقة جزء أساسي من الإطلالات المسائية، واستخدام الجليتر حول العينين أو حتى على الشفاه يمنح مظهر جريئ.

ولم يعد الآيلاينر مقتصرا على الخط الكلاسيكي الأسود، لا ظهرت صيحات الآيلاينر الملون بدرجات الأزرق، والأخضر والأبيض، كما انتشر الآيلاينر المزدوج أو المرسوم بأشكال هندسية فنية.

البلاشر عاد ليكون نجم المكياج في 2025، حيث يتم تطبيقه بجرأة على عظام الخد والأنف وحتى الجفون، والألوان الأكثر رواجا هى الوردي الفاقع، والبرتقالي الدافئ، والخوخي، وهذه الصيحة تمنح مظهر شبابي مليئ بالحيوية.

مكياج الهولوغرام، وهو من أحدث الاتجاهات في 2025، حيث استخدام منتجات تعكس ألوان متعددة تحت الإضاءة، وهذه اللمسات تظهر على الشفاه، والأظافر، وحتى على الجفون، لتعطي إطلالة مستقبلية وجريئة.

واخيرا البشرة المتوهجة، وهى مستوحاة من الروتين الكوري للعناية بالبشرة، حيث تهدف هذه الصيحة لبشرة لامعة مثل الزجاج، ويتم تحقيقها من خلال السيروم، والمرطبات الغنية، والهايلايتر الخفيف.

