وصفة طبيعية لوجه مشرق بدون مكياج

المكياج من المستحضرات التى تستخدمها الفتيات لاخفاء عيوب البشرة وجعلها مشرقة طوال ال قت ولكن للاسف مع الاستخدام تتضرر البشرة كثيرا.

وتحرص بعض الفتيات على العناية بالبشرة لتعزيز نضارتها وجمالها ما يغنيهن عن استخدام المكياج بأنواعه، حفاظا على جمال البشرة.

قناع طبيعي لوجه مشرق

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لوجه مشرق بدون مكياج.

المكونات:-

ملعقة كبيرة عسل طبيعي

ملعقة صغيرة زيت الزيتون

ملعقة كبيرة زبادي طبيعي

نصف ملعقة صغيرة عصير الليمون

طريقة التحضير:

اخلطي العسل وزيت الزيتون والزبادي في وعاء صغير.

أضيفي عصير الليمون واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

نظفي وجهك جيدًا باستخدام غسول مناسب لبشرتك.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم جففيه بلطف.

استخدمي هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة مشرقة وطبيعية خالية من العيوب، مما يمنحك مظهرًا صحيًا وجميلًا بدون الحاجة إلى المكياج.

بشرة مشرقة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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