انطلاق مهرجان «100 مليون صحة» الرياضي

مهرجان 100 مليون
مهرجان 100 مليون صحة
 أعلنت وزارة الصحة والسكان، في إطار فعاليات حملة «100 يوم صحة»، عن انطلاق مهرجان «100 مليون صحة» الرياضي خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2025 بالمركز الأوليمبي بالمعادي في محافظة القاهرة، وذلك حرصًا من الوزارة على تعزيز دور الرياضة في الوقاية من الأمراض، ونشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع.

تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية للتشجيع على الكشف المبكر عن الأمراض، والترويج للخدمات الصحية المقدمة من خلال هذه المبادرات، مع ربطها بأهمية الفحص المبكر والكشف الدوري، وتسليط الضوء على إنجازات المبادرات الصحية.

 

وأضاف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن المهرجان الصحي يعمل على تعزيز روح المشاركة المجتمعية بين مديريات وهيئات وزارة الصحة والشباب والجمهور في الأنشطة الرياضية، والدمج بين الصحة وممارسة الرياضة للتأكيد على دورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة، مؤكدًا أن حملة «100 يوم صحة» هي أكثر من مجرد حملة صحية، فهي تعكس التزامًا حقيقيًا من وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين بها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مجالات الكشف والعلاج والوقاية، وتعد نموذجًا حيًا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بالقطاع الصحي في مصر.

وتابع أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية فقط، بل تمتد لتشمل الجانب الوقائي من خلال تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واتباع نظام حياة صحي، وهو ما يجري تفعيله من خلال دوري «100 مليون صحة».

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، أن المهرجان الصحي يتضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات، حيث تقام بطولة كرة قدم بين فرق تمثل هيئات ومديريات وزارة الصحة، وتتأهل الفرق تدريجيًا للتصفيات النهائية حتى الوصول إلى الفريق الفائز بالبطولة ليتم تكريمه في ختام المهرجان.

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

الصحة تحذر المواطنين من تأخير أو إهمال الحصول على التطعيمات الروتينية للأطفال

 وأضافت الدكتورة منى خليفة أن الخدمات الصحية المقدمة أثناء المهرجان تشمل وحدات متنقلة لتقديم خدمات مبادرة صحة المرأة، وفرق متنقلة لخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفرق متنقلة لتقديم خدمات مبادرة الأمراض المزمنة، مؤكدة أن هذا الحدث يأتي انطلاقًا من رؤية وزارة الصحة لتعزيز ثقافة النشاط البدني وربطه بمبادرات الصحة العامة، ودعم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على صحة المواطن المصري.

