رئيس المؤسسة العلاجية في جولة مفاجئة بمستشفيات القبطي ودار الولادة

قام الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان بزيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، تنفيذا لتوجهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بضرورة تفعيل المرور الميداني للتأكيد علي تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي، وإزالة أي عقبات تواجههم داخل الأقسام المختلفة بمستشفيات المؤسسة.

ثلاجات حفظ الموتي وعيادات الأسنان

وتفقد" شقوير "بعض الأقسام المختلفة بمستشفي دار الولادة والقبطي منها ثلاجات حفظ الموتي وعيادات الأسنان، واقسام الرعايه المركزة

رافق رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية بالجولة التفقدية بمستشفي دار الولادة والقبطي، الدكتور هاني امبابي مدير عام الشئون الطبية والفنية بالمؤسسة العلاجية، والدكتورة إيناس عجمي مدير مستشفي دار الولادة، والدكتور أيمن كامل مدير مستشفي القبطي

يأتي هذا المرور انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يوليها شقوير تجاه مستشفيات المؤسسة، وتاكيدا علي ضرورة المتابعة المستمرة للكوادر الطبية داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة.

