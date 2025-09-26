أخبار مصر اليوم: موعد وشروط التقديم لمنحة بنك ناصر الاجتماعي بالجامعات الأهلية.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات.. الصحة: خروج 26 مصابًا من حريق مصنع المحلة الكبرى بعد تحسن حالاتهم

اخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

جاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وزير الطاقة البافاري وشركات ألمانية لبحث التعاون المشترك

واصل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فعاليات اليوم الثاني لملتقى الأعمال المصري الألماني، الذي انتقلت أعماله لمدينة ميونخ، بولاية بافاريا الألمانية؛ حيث استهل فعاليات اليوم بلقاء هوبرت أيفانجر، وزير الشؤون الاقتصادية بولاية بافاريا.

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك طبقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال وبالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقبال الرئيس الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية وقادة الاكاديمية.

تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لمصابي حادث حريق مصنع الملابس الذي اندلع صباح اليوم، بمنطقة اليماني، مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، متقدما بخالص العزاء لأسر المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أمس عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل (1000) وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف.

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى، تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية من الرابعة فجرا وتنتهي الثامنة صباحا.

أعلنت الجامعات الأهلية عن موعد التقدم للمنح الدراسية الممولة بنك ناصر الاجتماعي والتي أراضيها اسم “منحة الدكتور علي مصيلحي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.