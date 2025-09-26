الصحة: خروج 26 مصابًا من حريق مصنع المحلة الكبرى بعد استقرار حالتهم

تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لمصابي حادث حريق مصنع الملابس الذي اندلع صباح اليوم، بمنطقة اليماني، مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، متقدما بخالص العزاء لأسر المتوفين، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

تلقي الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة، واستقرار حالتهم الصحية

وأوضحت الوزارة أن 26 مصابا، غادروا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة، واستقرار حالتهم الصحية، فيما لا تزال 7 حالات فقط تتلقى الخدمات الطبية في المستشفيات، كما أسفر الحادث عن وفاة 11 مواطنا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، رفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الغربية، ودفعت بـ26 سيارة إسعاف مجهزة لمكان البلاغ، حيث وصلت أول سيارة إلى موقع الحريق بعد مرور 7 دقائق من وصول البلاغ.

