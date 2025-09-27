الكشف عن نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومواجهة سرطان الثدي

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية عن جهود المبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

فحص أكثر من 22 مليون سيدة

وأوضح مساعد وزير الصحة في تصريحات صحفية أن المبادرة فحصت أكثر من 22.9 مليون سيدة، بإجمالي 62.7 مليون زيارة طبية، معتمدةً الفحص الإكلينيكي كأداة رئيسية للكشف المبكر.

أشار إلى أنه تم توفير أكثر من 3700 وحدة صحية، و12 وحدة متنقلة مجهزة بأجهزة الماموجرام والأشعة الصوتية للوصول إلى المناطق النائية، إلى جانب تطوير 120 جهاز أشعة ورفع كفاءة 22 معمل باثولوجي لدعم خدمات التشخيص والعلاج.

وتابع حديثه بأن المبادرة دربت أكثر من 30 ألف كادر طبي على أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج، وساهمت في اكتشاف 5,335 حالة سرطان ثدي، 80.5% منها في مراحل مبكرة، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل معدلات الوفيات، وتهدف المبادرة إلى خفض وفيات سرطان الثدي بنسبة 25% بحلول 2030، و40% بحلول 2040.

وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، التي تستهدف خفض معدلات الوفيات، وتعزيز الشفاء، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أشار إلى أن الاستثمار في الكشف المبكر يقلل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية من خلال خفض تكاليف العلاج في المراحل المتأخرة والحفاظ على إنتاجية المواطنين.

