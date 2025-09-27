الصحة: الأمراض المزمنة سبب 70% من الوفيات العالمية

شاركت وزارة الصحة والسكان في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي خصص لمناقشة الإعلان السياسي الرابع بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية، وعقد الاجتماع ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة في نيويورك، بحضور رؤساء دول وحكومات وقيادات منظمات دولية.

ألقى الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات والمبادرات الصحية العامة، كلمة مصر نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أكد فيها دعم مصر الكامل للإعلان السياسي، معتبرًا إياه خطوة حاسمة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأمراض غير السارية، التي تسبب أكثر من 70% من الوفيات العالمية، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما شدد على أهمية تعزيز خدمات الصحة النفسية، مع التأكيد على التزام مصر السياسي بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الأمراض.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الكلمة ركزت على أن مكافحة الأمراض غير السارية تشكل أولوية قصوى للدولة المصرية.

وانعكس ذلك في إطلاق مبادرات رئاسية رائدة، أبرزها مبادرة “100 مليون صحة”، التي فحصت أكثر من 60 مليون مواطن للكشف المبكر عن السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، مع توفير علاج مجاني عبر شبكة واسعة من وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات.

فحص نحو 22 مليون طالب على مدار السنوات الماضية

استعرضت الكلمة جهود مصر في الكشف المبكر عن مشكلات التغذية لدى طلاب المدارس، حيث تم فحص نحو 22 مليون طالب على مدار السنوات الماضية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، بالإضافة إلى ذلك، ينفذ البرنامج القومي للكشف المبكر عن ستة أنواع من السرطان، مما ساهم في تحسين معدلات التشخيص وتوفير مسارات علاج فعالة في الوقت المناسب.

أشار الدكتور حساني إلى الدور الريادي لمصر دوليًا، حيث قادت مع إسبانيا و39 دولة أخرى جهود تبني قرار تاريخي في جمعية الصحة العالمية بشأن الأمراض النادرة، ممهدة لإعداد خطة عمل عالمية أولى لتحسين رعاية المرضى بهذه الحالات.

في سياق السياسات الوقائية، أبرز حساني الإجراءات المصرية مثل تطبيق ملصقات التغذية الأمامية على المنتجات الغذائية، وفرض قيود على الدهون المتحولة، بالإضافة إلى العمل على إقرار ضريبة صحية على المشروبات المحلاة بالسكر، كجزء من استراتيجية تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.

إطلاق المبادرة الرئاسية للصحة النفسية

كما أكدت الكلمة أن الصحة النفسية تحتل مكانة بارزة في أولويات الدولة، مع إطلاق المبادرة الرئاسية للصحة النفسية في عام 2024، والتي تغطي محاور الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج، والتأهيل، انطلاقًا من مبدأ “لا صحة بدون صحة نفسية”.

اختتمت الكلمة بتجديد التزام مصر الكامل بتنفيذ بنود الإعلان السياسي، من خلال توسيع خدمات الفحص المبكر، وتعزيز علاج الأورام والصحة النفسية، وضمان تمويل مستدام ضمن نظام التغطية الصحية الشاملة، مع تأكيد استعداد مصر التام للتعاون مع جميع الدول لتحقيق الهدف المشترك “الصحة للجميع، وعدم ترك أي أحد خلف الركب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.