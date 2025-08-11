الصحة توجه نصائح لضمان كفاية لبن الأم للرضيع

أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة أن اعتقاد بعض الأمهات بعدم كفاية حليب الثدي قد يكون خاطئا، مشيرة إلى أن هناك خطوات بسيطة تساعد على زيادة إنتاج اللبن وضمان حصول الطفل على التغذية الكافية.

وضع الطفل على صدر الأم بطريقة صحيحة

وأوضحت نائب وزير الصحة أن وضع الطفل على صدر الأم بطريقة صحيحة وإرضاعه لعدد مرات كافي خلال اليوم، إضافة إلى ملامسة الجلد للجلد بين الأم ورضيعها، يسهم بشكل كبير في تحفيز إفراز الحليب.

كما نصحت باستخدام مضخة الحليب عند الحاجة لكثرة سحب اللبن، مع الحرص على شرب كميات وفيرة من السوائل للحفاظ على الترطيب وتعزيز الإدرار.

لماذا يجب على الأمهات إرضاع المولود خلال ساعة واحدة من الولادة؟

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن أول لبن يحصل عليه الطفل في الأيام الأولى بعد ولادته، يعرف باللبأ (لبن السرسوب)، له أهمية كبرى لمناعته، ويعد هذا اللبن أول لقاح يتلقاه الطفل لأنه غني بالبروتينات والأجسام المضادة.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن فوائد لبن السرسوب حيث يعزز تطور جهاز المناعة لدى الأطفال حديثي الولادة ضد الالتهابات، ويحسن بشكل كبير فرص بقاء الطفل المبتسر أو المنخفض الوزن عند الولادة على قيد الحياة.

أضرار تأخير إرضاع الطفل

وأشارت إلى أنه يمكن أن يتسبب تأخير إرضاع المولود لساعات قليلة في عواقب تهدد حياته، وتحد من قدرة الأم على الرضاعة الطبيعية.

والرضاعة الطبيعية هي الوسيلة المثلى لتغذية الطفل في أشهره الأولى، لكن كثيرًا ما تشعر الأمهات بالقلق حول ما إذا كان رضيعهن يحصل على ما يكفيه من الحليب.

علامات رئيسية تؤكد أن الرضيع يحصل على كفايته من الرضاعة الطبيعية

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم 5 علامات رئيسية تؤكد أن الرضيع يحصل على كفايته من الرضاعة الطبيعية دون الحاجة لأي مكملات خارجية منها:

1. تغيير الحفاضات من 6 إلى 8 مرات يوميًّا

يشير تكرار تبليل الحفاضات إلى حصول الطفل على كميات كافية من الحليب، ما يدل على ترطيب الجسم الجيد وعمل الكلى بكفاءة.

2. البراز أصفر اللون ولين القوام

البراز الطبيعي للرضع الذين يرضعون طبيعيًا يكون عادة أصفر، ما يعد مؤشر إيجابي على الهضم السليم وتوازن التغذية.

3. هدوء الطفل بعد الرضاعة وتركه للثدي من تلقاء نفسه

عندما يشعر الرضيع بالشبع، يهدأ تلقائيًا ويترك الثدي بدون مقاومة، وهو ما يعد دلالة مباشرة على الشبع والراحة.

4. تحسن في الثدي لدى الأم بعد الرضاعة

تشعر الأم بأن الثدي أصبح أخف وزنًا وأقل امتلاءً بعد كل رضعة ناجحة، ما يعني أن الرضيع استهلك كمية مناسبة من الحليب.

5. زيادة طبيعية في وزن الطفل

ومن العلامات الواضحة على حصول الرضيع على كفايته من الحليب هي زيادة وزنه بمعدل 150 إلى 200 جرام أسبوعيا في المتوسط، وهو مؤشر صحي ومطمئن.

أكدت وزارة الصحة ضرورة دعم الأمهات الجدد ومساعدتهن في فهم احتياجات أطفالهن الرضع، وتشجيعهن على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، التي تعد أساس النمو السليم والصحة الجيدة في المراحل الأولى من الحياة.

