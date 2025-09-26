الجمعة 26 سبتمبر 2025
تشييع جثمان بطل التايكوندو محمود مدحت بعد مصرعه في حريق مصنع المحلة

تشييع جثمان بطل التايكوندو
تشييع جثمان بطل التايكوندو محمود مدحت بعد وفاته في حريق مصنع

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جثمان الشاب محمود مدحت بطل لعبة التايكوندو والمقيد بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة والذي لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ ضحايا حادث حريق وانهيار مصنع ملابس بالمحلة الكبرى.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

شاهد لحظة خروج ضحايا حريق مصنع المحلة من المشرحة (فيديو)

وكان الفقيد اندفع بشجاعة لإنقاذ العمال بعد مشاهدته تصاعد ألسنة اللهب والدخان، حيث حاول مساعدتهم عقب سقوط الجدران عليهم، إلا أن القدر لم يمهله فاستشهد إلى جوار الضحايا داخل مصنع المحلة.

وشارك المئات من أهالي مدينة المحلة وأصدقائه ومحبيه في مراسم الجنازة وسط أجواء مهيبة يغمرها الحزن والأسى مؤكدين أن الفقيد كان مثالًا للأخلاق الطيبة والسمعة الحسنة وترك أثرًا طيبًا في قلوب الجميع.

من جانبه، تقدم المستشار محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالإتحاد بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية صور اللاعب الراحل مشيدين ببطولته وتضحيته في سبيل إنقاذ الأرواح واصفينه بـ"الشهيد البطل".

