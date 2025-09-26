انهيار أجزاء من المبنى وحصار عشرات العمال بداخله.. تفاصيل كارثة انفجار غلايات مصنع المحلة.. وفاة 11 شخصا وإصابة 33 آخرين.. وانهيار أسر الضحايا أثناء تشييع الجثامين

استيقظت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، على حادث مروع هز المنطقة الصناعية، بانفجار ضخم بغلايات مصنع "البشبيشي" للملابس، أدى إلى اندلاع حريق هائل التهم أجزاء واسعة من المبنى، وسط محاولات يائسة للعمال للنجاة من النيران والدخان الكثيف.

الانفجار المفاجئ تسبب في انهيار أجزاء من المصنع، وحصار عشرات العمال بداخله لتتحول لحظات العمل إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة.

الحصيلة.. قتلى ومصابون واستشهاد رجل شرطة

طبقًا للمصادر الرسمية أسفر الحادث عن وفاة 11 شخصًا بينهم 10 مدنيين توفوا اختناقًا وحصارًا بالنيران واستشهاد فرد شرطة من قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية أثناء مشاركته في أعمال الإطفاء والإنقاذ وإصابة 33 أخرين.

إصابة 37 آخرين بينهم 3 ضباط من الحماية المدنية وفرد آخر من القوة، بالإضافة إلى عشرات العمال المصابين باختناقات وحروق متفاوتة.



المصابون جرى نقلهم إلى مستشفيات المحلة العام، حيث تكثف الأطقم الطبية جهودها لإنقاذ الحالات الحرجة.

مشاهد من المشرحة.. جنازة جماعية وصراخ الأهالي

أكثر المشاهد حزنت وألما كانت بكاء وصرخات وانهيار كامل سيطر على أسر الضحايا الذين لم يتخيلوا أن يودعوا ذويهم في يوم عمل عادي.

الجنازة الجماعية تحولت إلى مأتم كبير اجتمع فيه المئات من أبناء المدينة والقرى المجاورة حيث خيم الحزن على الجميع، وارتفعت الدعوات بالرحمة للضحايا والصبر لذويهم.

جهود الإنقاذ.. بطولات رجال الحماية المدنية

منذ اللحظة الأولى للانفجار دفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع والمباني المجاورة ورجال الإطفاء خاضوا معركة شرسة مع النيران وسط انهيارات مفاجئة بالدور العلوي للمبنى وهو ما أسفر عن إصابة عدد من الضباط واستشهاد أحد الأفراد أثناء أداء واجبه.

التحقيقات.. بحث عن الأسباب والمسئولية

تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث بدأت المعاينة الأولية للموقع والاستماع لأقوال المصابين والشهود.

11 نعشًا في جنازة واحدة، انهيار أسر ضحايا حريق مصنع المحلة

وخرجت 11 جنازة دفعة واحدة وسط حالة من الحزن والانهيار، حيث تعالت صرخات وبكاء ذوي الضحايا مع لحظة خروج النعوش من مشرحة مستشفى المحلة العام في مشهد أبكى الجميع، وخيم بظلاله على القرية والمدينة بأكملها.

وكان الحادث المأساوي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب، وكذلك استشهاد فرد شرطة من قوات الحماية المدنية أثناء مشاركته في أعمال الإطفاء والإنقاذ، فضلًا عن إصابة 3 ضباط آخرين وعدد من أفراد القوة.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام

توجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة تطورات الحالات الصحية للمصابين جراء الحريق الذي اندلع بمصنع “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، واطمأن على صحة المصابين واطلع على الإجراءات الطبية المتخذة لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة.

وخلال الزيارة، تحدث محافظ الغربية مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكدًا لهم متابعة المحافظة لهم وتقديم كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم، كما طمأن أهاليهم على الوضع الصحي، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الطبية تسير بشكل دقيق وتحت متابعة مستمرة.

وأكد المحافظ أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن الوضع الصحي للمصابين تحت السيطرة الكاملة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة تتعلق باحتياج المصابين لنقل دم.

وخلال الزيارة، وجّه اللواء أشرف الجندي فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، والتأكد من تلبية كافة احتياجات المصابين لضمان راحتهم وسلامتهم.

وتقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة أبناء المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الأحد عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وجدد المحافظ شكره لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية على جهودهم المستمرة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة بجانب المواطنين في كل لحظة.

وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين توخي الحذر والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم تداول أي معلومات أو أرقام غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي والوحيد لكل ما يتعلق بالحادث، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

