ألمانيا: نرحب بتصريحات ترامب حول معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية

أعربت ألمانيا، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية.

ترامب لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس الخميس، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، كلا، لن أفعل ذلك، لن يحدث ذلك”.

وأضاف أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع، وذكر: "نعم، لكنني لن أسمح بذلك، سواء تحدثت إليه أم لا - لقد فعلت ذلك - لكنني لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، لقد طال أمد ذلك، وحان الوقت للتوقف الآن".

وقال ترامب: إنه تحدث مع نتنياهو بشأن الحرب في غزة، وأشار إلى أن “التوصل إلى اتفاق قريب جدًا”.

التوصل إلى اتفاق قريب جدًا

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تحدث إلى قادة آخرين في الشرق الأوسط، دون أن يقدم تفاصيل.

وذكر: “تحدثنا اليوم مع بيبي نتنياهو، وتحدثنا مع جميع قادة الشرق الأوسط، وهم أشخاص رائعون، ونحن نقترب كثيرًا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وربما حتى بشأن السلام”.

وتابع ترامب أنه ناقش إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا أن الوضع في القطاع “سيئ للغاية”.

