شاهد لحظة خروج ضحايا حريق مصنع المحلة من المشرحة

سيطرت مشاعر الحزن والانهيار على ذوي ضحايا حادث حريق مصنع الملابس بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، أثناء خروج الجثامين من مشرحة مستشفى المحلة العام اليوم.

محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

استشهاد فرد شرطة وإصابة 3 ضباط في حريق مصنع المحلة

ووثقت عدسة كاميرا ڤيتو لحظة صعبة لذوي الضحايا الذين انهاروا بالبكاء والصراخ، مع خروج النعوش وسط حالة من الحزن العام التي خيمت على المكان.

وكان الحادث المأساوي وقع صباح اليوم عقب انفجار هائل بغلايات مصنع "البشبيشي" بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، كما استشهد فرد شرطة من قوات الحماية المدنية خلال مشاركته في أعمال الإنقاذ.

فيما تواصل الجهات المعنية بمحافظة الغربية  جهودها لمتابعة حالة المصابين والكشف عن ملابسات الحريق الذي تسبب في انهيار أجزاء من المبنى وحدوث خسائر بشرية ومادية فادحة.

