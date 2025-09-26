محافظ الغربية يتفقد مصابي مصنع الملابس بمستشفى المحلة العام (صور)

توجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة تطورات الحالات الصحية للمصابين جراء الحريق الذي اندلع بمصنع “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، واطمأن على صحة المصابين واطلع على الإجراءات الطبية المتخذة لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة.

وخلال الزيارة، تحدث محافظ الغربية مع المصابين واطمأن على حالتهم الصحية، مؤكدًا لهم متابعة المحافظة لهم وتقديم كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم، كما طمأن أهاليهم على الوضع الصحي، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الطبية تسير بشكل دقيق وتحت متابعة مستمرة.

وأكد المحافظ أن جميع المستشفيات مؤمَّنة ببنوك دم بكافة الفصائل، وأن الوضع الصحي للمصابين تحت السيطرة الكاملة، مع نفي أي معلومات غير دقيقة تتعلق باحتياج المصابين لنقل دم.

وخلال الزيارة، وجّه اللواء أشرف الجندي فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، والتأكد من تلبية كافة احتياجات المصابين لضمان راحتهم وسلامتهم.

وتقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة أبناء المحافظة، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا الأحد عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وجدد المحافظ شكره لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية على جهودهم المستمرة في التعامل مع الحادث، مؤكّدًا أن الدولة بجانب المواطنين في كل لحظة.

وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين توخي الحذر والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، وعدم تداول أي معلومات أو أرقام غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي والوحيد لكل ما يتعلق بالحادث، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

