ضبط سيدة تدير ناديا صحيا غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقي

ضبط سيدة تدير ناديا
ضبط سيدة تدير ناديا صحيا غير مرخص

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة تدير ناديا صحيا "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث استغلته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الشقة، وأسفرت الحملة عن ضبط السيدة المديرة  وبصحبتها سيدتين (إحداهما لها معلومات جنائية) بالإضافة إلى شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية. 

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة النشاط غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

