خبير تربوي يقدم حلولا عاجلة لمواجهة العنف المدرسي

سادت حالة من الجدل والاستياء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية على معلم بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.

من جانبه قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن العنف المدرسي في أول أسبوع دراسي بالاعتداء علي المعلمين يهدد العملية التعليمية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن أسباب العنف المدرسي ترجع الي عدة عوامل منها سوء التربية الاجتماعية والأخلاقية في المنزل نتيجة لعدم تفرغ الوالدين لتربية الأولاد والانشغال بتدبير احتياجات المنزل، وعدم وجود قدوة للطفل في المنزل، وبالتالي الطالب يتعلم العنف من الأسرة أولا.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن من أسباب ظهور العنف بالمدارس غياب دور المدرسة التربوي للطلاب، بالإضافة إلى غياب الأنشطة الطلابية، ولذلك فإن الطفل يخرج طاقته المكبوته بالعنف، كما أن لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير سلبي على الطلاب.

وأضاف أن من أسباب انتشار العنف المدرسي عدم وجود سياسة الردع، فكثير من حالات العنف والتعدي علي المعلمين لا تتم المحاسبة عليها ويترك الطالب دون عقوبة.

وأكد شوقي أن هناك مجموعة من القواعد للقضاء على ظاهرة العنف المدرسي، منها: حرص الآباء علي تربية الطفل، وكيفية التعامل مع الغضب، وزيادة الأنشطة الطلابية بالمدارس، بالإضافة إلى أن يكون المعلم قدوة للطلاب، ووجود موضوعات بالمناهج تبرز القدوة الحسنة، إلى جانب الدور المهم للمشرف النفسي لبحث مشاكل العنف وحلها، ووضع عقوبات صارمة لتجنب تلك الظاهرة.

طالب يعتدي على معلم بالقليوبية

كانت البداية مع استغاثة المعلم محمد رجب بالغ، أحد معلمي مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية بالقليوبية، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد تعرضه لاعتداء من طالب داخل المدرسة أثناء تأدية عمله، وامتداد الاعتداء لاحقًا إلى مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.

وقال المعلم في استغاثته عبر مواقع التواصل: “أثناء تأديتي الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، أمام طلاب الصف 5/2، اعتدى عليّ الطالب إسلام فوزي رشاد بشكل مباشر، حيث مزّق ملابسي أمام زملائي المدرسين ومديرة المدرسة”، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حضر أهل الطالب إلى المدرسة بعد الواقعة، واعتدوا على مديرة المدرسة.

تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن الاعتداء على معلم

وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم، وذلك بناء على توجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في واقعة تعدي طالب على معلم تربية رياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

وبناء على نتائج التحقيقات تم اتخاذ القرارات التالية:

أولا: فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل.

ثانيا: إحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء على الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهم.

ثالثا: متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المتعدي عليه.

