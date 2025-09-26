خبير تربوي يكشف أسباب انتشار العنف بالمدارس

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، إن هناك أسباب كثيرة خلف ظاهرة العنف المدرسي، ومنها على سبيل المثال الانفلات الأخلاقي وغياب القدوة الحسنة وعدم وجود أهداف إيجابية لدى الطلاب وشعور بعض الطلاب بالإحباط نتيجة عدم انضباط العملية التعليمية على أرض الواقع، ونتيجة للعديد من القرارات التي تضيف أعباء على الطلاب والمعلمين دون مبرر تربوي وضعف الحماس والدافعية وتكرار مشاهدة العنف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.



وتابع حجازي: أما الأسباب ذات الصلة بالمدرسة فمنها عدم كفاية أعداد المعلمين، حيث تعاني المدارس من عجز متراكم مع تأخير تسليم معلمي الحصة إلى ما بعد بداية الدراسة، كما أن الاستعانة بمعلمي الحصة دون تعيينهم بشكل رسمي يمكن أن يضاف إلى أسباب العنف؛ حيث إن معلمي الحصة يخشون اتخاذ إجراءات حازمة في كثير من الأحيان مع الطلاب خوفا من الاستغناء عنهم بعد ذلك، وبالتالي يتعامل معظمهم بخوف مع أي مشكلة مما يؤدي إلى تجرؤ الطلاب عليهم وعلى المعلمين الأساسيين وفقا لمبدأ التشابه.



وأضاف هناك سبب آخر يتعلق بالمعلمين وهو وجود قصور في تدريبهم على بعض المهارات المهمة، مثل مهارات إدارة الصف وتعديل السلوك أو بمعنى أشمل قصور في الإعداد المهني للمعلمين، لافتا إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بغياب الأنشطة وفقدان المدرسة لدورها التربوي وجاذبيتها بالنسبة للطلاب وغياب دور الأخصائي النفسي والاجتماعي.



وأكد حجازي، أن السبب الأكثر وضوحا غياب تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بشكل صحيح، مضيفا ان القرار الذي اتخذته الوزارة في هذا الشأن حازم ويتفق تماما مع ما تتضمنه لائحة الانضباط المدرسي، ومن المتوقع أن يكون تأثيره في ردع أعمال البلطجة والعنف داخل المدارس قويا، خاصة وأن هذا القرار يدل على عزم وزارة التربية والتعليم على تطبيق بنود لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم وحرصها على الحفاظ على هيبة المعلم وحرمة وقدسية المدارس، ولا شك أيضا أن العقوبة التي قررتها الوزارة إلى جانب العقوبة التي ستقررها جهات التحقيق الأخرى التي تتعامل مع المشكلة من الشق الجنائي سوف تحفظ للمعلم هيبته وسوف تسهم في عودة الانضباط مرة أخرى للمدارس.



وأضاف أن هذا لا يمنع من المطالبة بسن قانون خاص بالعقوبات المدرسية يتضمن عقوبات توقع على الطالب وقد تصل إلى تحويله لمسار مهني أو تحويله لدار رعاية اجتماعية وفقا لمستوى التجاوز الذي قام به، كما ينبغي أن يتضمن هذا القانون عقوبات توقع على ولي الأمر بالغرامة المالية والتي تتفاوت وفقا لطبيعة الخطأ الذي ارتكبه الطالب ومعلوم أن القانون أقوى من اللائحة وأكثر قدرة على الردع.

