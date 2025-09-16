تعليق وزير التربية والتعليم على أزمة أسعار كتب المدارس التجريبية

علق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى الأهالي حول إجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس، قائلا: “الطبيعي إن الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني”.

وزير التعليم: مفيش كتاب مدرسي في مصر هيتباع بطرق غير قانونية

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: “مفيش كتاب مدرسي في مصر هيتباع بطرق غير قانونية”.

وعن تحويل طلاب المدارس التجريبية لمدارس عربي بسبب عدم دفع المصروفات، قال: لا يوجد توجيهات بهذا الشأن، والقرار الخاص بذلك هو للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات العام الماضي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، ليبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

