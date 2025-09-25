الخميس 25 سبتمبر 2025
اقتصاد

اعتماد كلية زراعة عين شمس من هيئة الضمان والجودة

كلية زراعة عين شمس،
كلية زراعة عين شمس، فيتو

 حصلت كلية الزراعة بجامعة عين شمس على اعتماد أربعة برامج تعليمية جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وذلك تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود ولاء عبد الغني عميد كلية الزراعة، واشراف د ميريام عياد مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وذلك لبرامج التكنولوجيا الحيوية، العلوم الإقتصادية والإجتماعية، الإنتاج الحيواني وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.

وأعرب د ولاء عبد الغني، عميد كلية الزراعة، عن فخره واعتزازه بحصول الكلية على اعتماد  البرامج، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهد المتواصل لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وباعتماد هذه البرامج يرتفع عدد البرامج المعتمدة بكلية الزراعة إلى ثمانية برامج، بما يعكس التزام الكلية برسالتها في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، واستمرارا  لمسيرتها المتميزة في تحسين بيئة التعليم والتعلم، ودعم البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وقال: إن هذا الاعتماد يعد خطوة استراتيجية مهمة تضمن استدامة التميز الأكاديمي، وتُعزز ثقة المجتمع والجهات المستفيدة في مخرجات الكلية على المستويين المحلي والدولي.

