جامعة عين شمس تشارك في المعرض التعليمي بنيجيريا

شاركت جامعة عين شمس في الدورة الثالثة للمعرض التعليمي للجامعات المصرية في نيجيريا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير محمد فؤاد السفير المصري بأبوجا، ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بهدف استقطاب الطلاب النيجيريين وفتح آفاق جديدة للتعليم العالي المصري في القارة الأفريقية.

جاءت فعاليات المعرض تحت إشراف قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وإدارة الوافدين ومثلت فيه جامعة عين شمس الدكتورة منى الطاهر المدرس بكلية التجارة.

زار المعرض أربع مدن نيجيرية رئيسية، وبدأت الفعاليات من العاصمة أبوجا في 15 سبتمبر، حيث افتتح المعرض رسميًا بحضور السفير المصري، وشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور المهتمين بالدراسة في مصر.

تواصلت الجولة في كادونا، حيث استضافت جامعة كادونا المعرض وقُدمت عروض تقديمية شاملة حول البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها جامعة عين شمس، مما لقى اهتمامًا واسعًا من الحضور.

وفي زاريا، قامت بعثة جامعة عين شمس بزيارة مميزة إلى جامعة أحمدو بيلو العريقة في 18 سبتمبر، مما أسهم في بناء جسور التواصل الأكاديمي المباشر.

واختتمت الجولة في كانو يوم 20 سبتمبر، حيث أُقيم المعرض وتخللت هذه المحطة زيارات مهمة إلى جامعتين بارزتين: جامعة بايرو، إحدى أقدم الجامعات النيجيرية، وجامعة الشمال الغربي، الجامعة الحكومية الحديثة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

تأتي مشاركة جامعة عين شمس في هذا المعرض كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الحضور العالمي وفتح قنوات جديدة للطلاب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من الدول الأفريقية الشقيقة. وتؤكد هذه الخطوة التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة والارتقاء بمسيرتها الأكاديمية لتكون منارة للعلم والمعرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

