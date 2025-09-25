الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تشارك في المعرض التعليمي بنيجيريا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 شاركت جامعة عين شمس في الدورة الثالثة للمعرض التعليمي للجامعات المصرية في نيجيريا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير محمد فؤاد السفير المصري بأبوجا، ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بهدف استقطاب الطلاب النيجيريين وفتح آفاق جديدة للتعليم العالي المصري في القارة الأفريقية.

جاءت فعاليات المعرض تحت إشراف قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وإدارة الوافدين ومثلت فيه جامعة عين شمس الدكتورة منى الطاهر المدرس بكلية التجارة.

 

زار المعرض أربع مدن نيجيرية رئيسية، وبدأت الفعاليات من العاصمة أبوجا في 15 سبتمبر، حيث افتتح المعرض رسميًا بحضور السفير المصري، وشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور المهتمين بالدراسة في مصر.

تواصلت الجولة في كادونا، حيث استضافت جامعة كادونا المعرض وقُدمت عروض تقديمية شاملة حول البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها جامعة عين شمس، مما لقى اهتمامًا واسعًا من الحضور.

وفي زاريا، قامت بعثة جامعة عين شمس بزيارة مميزة إلى جامعة أحمدو بيلو العريقة في 18 سبتمبر، مما أسهم في بناء جسور التواصل الأكاديمي المباشر.

واختتمت الجولة في كانو يوم 20 سبتمبر، حيث أُقيم المعرض وتخللت هذه المحطة زيارات مهمة إلى جامعتين بارزتين: جامعة بايرو، إحدى أقدم الجامعات النيجيرية، وجامعة الشمال الغربي، الجامعة الحكومية الحديثة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

تأتي مشاركة جامعة عين شمس في هذا المعرض كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الحضور العالمي وفتح قنوات جديدة للطلاب من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من الدول الأفريقية الشقيقة. وتؤكد هذه الخطوة التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة والارتقاء بمسيرتها الأكاديمية لتكون منارة للعلم والمعرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس التعليم العالي الدراسة في مصر العاصمة أبوجا وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

اعتماد كلية زراعة عين شمس من هيئة الضمان والجودة

وزير الطيران يبحث مع نظيره الأنجولي سُبل تعزيز التعاون

تجديد اعتماد المعهد القومي للمعايرة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات الحكومية

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية، رابط مباشر

وزير الطيران يبحث مع وفد "HCAA" تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان

وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يشهدان حفل تخرج الدفعة 71 بهندسة عين شمس

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب أقراص الترامادول المخدرة

الأكثر قراءة

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة (فيديو وصور)

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

غارات إسرائيلية على صنعاء باليمن

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

السيسي مرحبًا بمبادرة ترامب لوقف حرب غزة: أتطلع إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والسعادة

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads