التعليم تكشف نتائج التحقيق في اعتداء طالب على معلم بالقليوبية

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التحقيق في اعتداء طالب على معلم بمحافظة القليوبية.

اعتداء طالب على معلم

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم أنه تم فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل، وإحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء على الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهم، ومتابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المعتدى عليه.

المعلم المعتدي عليه

وكان محمد رجب بالغ أحد معلمي مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية بالقليوبية، وجه استغاثة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد تعرضه لاعتداء من طالب داخل المدرسة أثناء تأدية عمله، وامتداد الاعتداء لاحقًا إلى مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.

وقال المعلم في استغاثته عبر مواقع التواصل: أثناء تأديتي الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، أمام طلاب الصف 5/2، اعتدى عليّ الطالب إسلام فوزي رشاد بشكل مباشر، حيث مزّق ملابسي أمام زملائي المدرسين ومديرة المدرسة، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حضر أهل الطالب إلى المدرسة بعد الواقعة، واعتدوا على مديرة المدرسة.

