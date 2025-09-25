الحفني: ندعم التعاون المشترك مع دول العالم المختلفة لتحقيق التكامل في صناعة النقل الجوي

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء ومسئولي النقل والطيران فى كل من آيسلندا وألمانيا وكندا واليابان والبرازيل، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال بكندا، في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون في مجال صناعة النقل الجوى.

وخلال اجتماع الحفنى مع وفد آيسلندا، تقدم الجانب الآيسلندي بمقترح دراسة تشغيل خطوط جوية مباشرة بين البلدين، إلى جانب التنسيق في مجالات أمن الطيران وتنمية القدرات الفنية. وأكد وزير الطيران المدني على دعمه للمقترح، مشيرًا إلى أن الربط المباشر سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

وفي اجتماعه مع Stefan Schnorr سكرتير الدولة ونائب وزير النقل الألماني، والدكتور Wilhelm Eschweiler مدير عام الطيران المدني الألماني، تم مناقشة الرقمنة وتطوير الكفاءات وتحديث المنظومات التشغيلية. وأوضح الدكتور سامح الحفني أن قطاع الطيران المدني المصري يسير نحو التحديث والتطوير وفق أحدث المعايير، فيما أشاد الجانب الألماني بالريادة المصرية في المنطقة.

كما التقى الحفني Arun Thangaraj نائب وزير النقل الكندي، وKarine Aselin الممثل الدائم لكندا بمجلس الإيكاو، حيث تناول اللقاء التعاون في معايير الطيران الآمن وتنظيم الطيران المدني، مع بحث سبل تبادل التجارب التنظيمية. وأكد المسؤولون الكنديون تقديرهم للإسهام المصري في دعم منظومة الطيران الدولي.

وفي لقاء آخر مع تسويتومو سايتو وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، تم استعراض فرص العمل المشترك في التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الذكية بالنقل الجوي، إضافة إلى تبادل الخبرات التقنية. وأعرب الوزير الياباني عن تطلع بلاده إلى تنمية العلاقات مع مصر بما يخدم المصالح الاقتصادية والسياحية للجانبين.

أما الاجتماع مع تياجو فييارستين رئيس هيئه الطيران المدنى البرازيلى، فقد ركّز على الطيران منخفض التكاليف، وتطوير آليات تشغيل المطارات، وزيادة حركة الركاب والشحن بين مصر وأمريكا اللاتينية، وأوضح الحفني أن البرازيل تُعد من الدول الرائدة في قطاع الطيران بأمريكا اللاتينية بفضل شبكة مطاراتها الكبرى وشركاتها الوطنية، ما يعزز فرص الشراكة مع مصر في هذا المجال الحيوي.

وفي ختام لقاءاته، أشار الدكتور سامح الحفني إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على الانفتاح وتوسيع دوائر التنسيق الدولي، بما يرسخ الحضور المصري كمركز محوري للنقل الجوي إقليميًا ودوليًا، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر تنشيط السياحة والتجارة.

