تجديد اعتماد المعهد القومي للمعايرة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)

المعهد القومي للمعايرة،
المعهد القومي للمعايرة، فيتو

جدد المعهد القومي للمعايرة شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) التابع لوزارة الصناعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تحقيق الاعتراف والاعتماد الدولي، وذلك تفعيلًا لمبدأ المرجعية الدولية كأحد محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بما يعزز قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر وفقًا للمعايير العالمية، وفي إطار الخطة الإستراتيجية للمعهد القومي للمعايرة للاعتراف الدولي والاعتماد بأنشطته المختلفة واستيفاء المتطلبات اللازمة وذلك طبقًا لاتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل بشهادات المعايرة CIPM - MRA ومتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17025:2017.

وشمل الاعتماد الذي حصل عليه  المعهد القومي للمعايرة عددًا من التخصصات المتنوعة، من بينها مجالات معايرة الحجوم، وأجهزة التحليل الطيفي الضوئي، وبعض أجهزة قياسات الجهد الكهربائي العالي، والحرارة، والأبعاد الهندسية، إلى جانب بعض إماميات الأطوال والليزر.

كما تضمن الاعتماد مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية، واختبارات الحريق الخاصة بالدهانات، والبلاستيك، والمطاط والبوليمرات، إضافة إلى قياسات التعرض للضوضاء المهنية، واختبار بعض البارامترات الكهربائية والراديومترية، وكذلك اختبارات الشد والصلادة وبعض اختبارات النسيج، وقد بلغ عدد المجالات المعتمدة 81 مجالًا في أنشطة المعايرة والاختبار.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد جمال رئيس المعهد القومي للمعايرة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المعهد في تقديم خدمات معايرة واختبار معتمدة ومقبولة دوليًا لعملائه داخل مصر وخارجها، بما يضمن دقة وموثوقية نتائج الاختبارات، ويسهم في التوصيف الصحيح للمنتجات، الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويدعم مكانة مصر على خريطة الاعتماد والمعايرة الدولية.

