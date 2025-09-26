أسماء ضحايا ومصابي حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين بإصابات متنوعة بين حروق وكسور واختناقات، فضلًا عن انهيار جزء من المبنى.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي: سيف طارق حسن الشريف، ومحمد السيد الموافي، وعمرو مصطفى بركات، ووليد حسن مصطفى، وأحمد محمد زغلول، وجثتان مجهولتان الهوية، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى المحلة وسمنود العام، تحت تصرف النيابة العامة.

ووفقًا لبيان مرفق الإسعاف بمحافظة الغربية جاءت أسماء المصابين في الحريق على النحو التالي: محمد نصر والي (26 سنة)، ووائل راغب محمد (21 سنة)، ونور محمد السيد (19 سنة)، ويوسف محمد الدسوقي (18 سنة)، وعبدالرحمن أحمد البيلي (24 سنة)، وحسن أحمد حسن الصعيدي (65 سنة)، وعمرو السعيد الزغل (31 سنة)، وأشرف أحمد حسين عبدالتواب (40 سنة)، والسيد فاروق الكبيرة (37 سنة)، ومصطفى حسن الأويد (25 سنة)، وعبدالرحمن خالد عبدالمعطي (22 سنة)، ومحمد عماد مصطفى (32 سنة)، ورشوان محمد السيد أحمد (49 سنة)، وراضي سعد راضي اليماني (18 سنة)، وعلاء البسيوني محمد عبدالنبي (19 سنة)، ومحمد عبدالحميد كامل (35 سنة)، ووليد إبراهيم رضوان (30 سنة)، وإسلام طه محمد (25 سنة)، ومحمد قطب أبوالفتوح (21 سنة)، والسيد محمد شرف (55 سنة)، وإبراهيم السيد علاء (30 سنة)، ومحمد صالح عيسى (26 سنة)، وأكرم محمود البرنس (21 سنة)، وأحمد سعد راضي (23 سنة)، وبكر عبدالعزيز فودة (46 سنة)، وعمر أشرف إبراهيم عمر (25 سنة)، وعبدالرحمن خالد الكوشي (22 سنة)، وإبراهيم محمود الإمام رجب (27 سنة)، وفاروق محمد أحمد (28 سنة).

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المحلة العام وسمنود وطنطا وزفتى لتلقي العلاج اللازم وسط متابعة من المسؤولين التنفيذيين والصحية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بضرورة توفير الخدمات الطبية والرعاية الكاملة للمصابين مع متابعة حالة المصابين لحظة بلحظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.