انفجار مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار غلايات مصنع "البشبيشي" بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية لتصل إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 37 آخرين إثر انفجار هائل أعقبه حريق مدمر داخل المصنع فجر اليوم ما أدى إلى انهيار أجزاء كبيرة من المبنى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى المصانع بمدينة المحلة الكبرى.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ودفعت بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المصانع والمباني المجاورة فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام ومستشفى القصر لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية والجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الانفجار.

