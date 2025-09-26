الجمعة 26 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق مصنع المحلة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث حريق مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة الكبرى، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

