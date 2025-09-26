الجمعة 26 سبتمبر 2025
محافظات

حريق هائل بقاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

حريق هائل يلتهم قاعة
حريق هائل يلتهم قاعة أفراح على طريق طنطا - المحلة، فيتو

اندلع حريق ضخم داخل إحدى قاعات الأفراح الواقعة بطريق طنطا – المحلة الكبرى بالقرب من قرية الهياتم بمحافظة الغربية.

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى قاعات الأفراح بالمحلة.

حريق هائل يلتهم قاعة أفراح على طريق طنطا – المحلة والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة
حريق هائل يلتهم قاعة أفراح على طريق طنطا – المحلة والدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًّا بمحيط موقع الحريق لتأمين المواطنين وعمليات الإطفاء فيما تواصل القوات جهودها لحصر الخسائر والتأكد من وجود مصابين من عدمه.

