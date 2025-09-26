ننشر صور ضحايا حريق مصنع الملابس بالغربية

خيمت أجواء من الحزن على مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عقب الحريق المروع الذي اندلع داخل مصنع البشبيشي للغزل والنسيج نتيجة ماس كهربائي، ما أسفر عن انفجار غلاية وانهيار جزء من المبنى.

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين بإصابات متفرقة نُقلوا جميعًا إلى المستشفيات داخل مدينة المحلة لتلقي العلاج اللازم.

وفي هذا الصدد حصلت ڤيتو على صور ضحايا الحريق الذين فقدوا أرواحهم في الحادث الأليم وننشرها خلال السطور التالية.

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 26 سيارة إسعاف مجهزة طبيًا إلى موقع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في مصنع ملابس بمنطقة اليماني، بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، فور تلقي البلاغ وذلك في إطار جهود التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإسعاف تمكنت من نقل 35 مصابًا إلى مستشفى المحلة العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة، مضيفة أنه في تقرير أولي، أسفر الحادث عن وفاة 8 مواطنين، متقدمة بخالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

