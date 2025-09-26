الجمعة 26 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الغربية يتابع رفع أنقاض حريق مصنع المحلة ويوجه بدعم الأسر المتضررة (صور)

محافظ الغربية من
محافظ الغربية من موقع الحادث يتابع جهود رفع الأنقاض

 انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وكافة الأجهزة المعنية إلى موقع حادث الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى. 

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

نجاة العروسين بأعجوبة، اللقطات الأولى لحريق قاعة أفراح بطريق "طنطا – المحلة" (فيديو)

جاء ذلك لمتابعة أعمال رفع الأنقاض والاطمئنان على سير الجهود المبذولة من جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

 

 

وخلال تواجده بالموقع وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للأسر المتضررة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير المساعدات العاجلة للعمال وأسرهم مشددًا على أن الدولة بكل أجهزتها تقف بجانب المتضررين ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية لهم.

كما أعرب اللواء أشرف الجندي عن خالص شكره وتقديره لقوات الحماية المدنية على بطولاتهم وتضحياتهم في أداء واجبهم، مؤكدًا أن ما قدموه يُجسد أسمى معاني الإخلاص والفداء موجّهًا في الوقت نفسه التحية والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في إدارة الموقف.

وتقدم محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

