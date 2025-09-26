تداول 11 ألف طن بضائع و728 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن، وتم تداول (11000) طن بضائع و(728) شاحنة و(111) سيارة.

وصول 439 طن معدات لميناء سفاجا

شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(444) شاحنة و(77) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(284) شاحنة و(34) سيارة.



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة FAZAH1 وعلى متنها 439 طن معدات لصالح شركة سيمنز الالمانية بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي ALcudia Express، الحرية 2 ودليلة.

شهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(305) شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1350 راكبا.

