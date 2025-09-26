الجمعة 26 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تداول 11 ألف طن بضائع و728 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن، وتم تداول (11000) طن بضائع و(728) شاحنة و(111) سيارة. 

 

وصول 439 طن معدات لميناء سفاجا

 شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(444) شاحنة و(77) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(284) شاحنة و(34) سيارة.


استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة FAZAH1 وعلى متنها 439 طن معدات لصالح شركة سيمنز الالمانية بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي ALcudia Express، الحرية 2 ودليلة.

 

 شهد  ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(305) شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1350 راكبا. 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر شركة سيمنز الألمانية موانئ البحر الاحمر أ موانى البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع

