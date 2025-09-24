وزارة النقل: أوراسكوم تنهي أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب الابتدائية بأبو قير

أعلنت وزارة النقل، قيام شركة أوراسكوم بترجمة دورها المجتمعي إلى خطوات عملية ملموسة، تمثلت في تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب الابتدائية الواقعة في منطقة أبو قير بدعم وتمويل شركة أوراسكوم للإنشاءات وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة علمني أحلم.

شمل التطوير بجانب رفع كفاءة الأبنية والتجهيزات، تطوير الجانب التعليمي والتربوي عبر توفير تدريبات متخصصة للمعلمين، مع المتابعة الدورية على مدار ثلاث سنوات.

وأكدت وزارة النقل، أن ذلك في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في تنفيذ مشروعات الوزارة المختلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لمشروع مترو الإسكندرية من خلال شركة اوراسكوم المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ هذه المشروعات الوطنية، وتجسيدا لدور الشركة بشأن المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع المصري وتنفيذها للعديد من المبادرات التي تستهدف دعم المجتمع في المجالات التعليمية للمساهمة في تنمية المجتمعات المحيطة بمواقع المشروعات.

وقد تم افتتاح مرحلة الأبنية والتجهيزات لمدرسة الشهيد أحمد شيبوب الابتدائية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، بما يعكس أثرًا إيجابيًا مباشرًا على المجتمع المحلي، ويؤكد الاعتزاز الدائم بالمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

