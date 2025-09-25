الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

قطار
قطار

تابع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير النقل، حركة نقل الركاب بقطارات السكك الحديدية، اليوم، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.   

كما شدد الوزير على ضرورة اتباع تعليمات التشغيل وتطبيقها بما يعود بالنفع على الجميع.

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية استمرار ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي. 

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات ٥٥ دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ٨٥ دقيقة.     

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

من جانبه، تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط ٥٠ دقيقة.

أسيوط / أسوان ٥٠ دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات ٨٥ دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة.

