الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير النقل يستقبل رئيس الموانئ الجيبوتية والسفير لبحث التعاون المشترك

وزير النقل يستقبل
وزير النقل يستقبل رئيس الموانئ الجيبوتية
ads

استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أبوبكر عمر هادي، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، والسفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات وزارة النقل.


في بداية اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء على عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر وجيبوتي، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، مشيدا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور كبير خلال السنوات الماضية، لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي. 

كما أكد على حرص مصر على دعم جهود التنمية في جيبوتي من خلال تعزيز التعاون في مختلف المشروعات، وتوفير الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات النقل والصناعة، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنشاء وصيانة والطرق، وأبدى الفريق كامل الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في في تنفيذ المشروعات داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والافريقية.

 كما تم بحث آخر مستجدات التعاون في مجال إنشاء منطقة لوجيستية بجيبوتي، لكونها دولة على المسار البحري لدول شرق أفريقيا وبما يساهم في  تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا.

كما أكد كل من رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي وسفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة على أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الجانب المصري من خلال الجامعات المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء أكاديمية أو كلية مصرية جيبوتية للنقل البحري في جيبوتي، او فتح فرع لاحدى الجامعات المصرية بجيبوتي في هذا التخصص، وتم التأكيد على تكثيف اللقاءات بين الجانبين للاتفاق على نموذج التعاون الذي سيتم تنفيذه وفقا لرؤية الجانب الجيبوتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجي الأكاديمية العربية للعلوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل والصناعة

مواد متعلقة

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تعاون بين نجوم الكيبوب وأساطير الغرب، الكشف عن البرنامج الغنائي الجديد “KPOPPED”

أسرة فيلم "ابن مين فيهم" تحصل على إجازة يومين لهذا السبب

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد ابن مين فيهم

الدفاع الجوي الروسي يعلن تدمير 36 طائرة مسيرة أوكرانية ليلًا

ليلى علوي تصنع ريمونتادا سينمائية ناجحة مع بيومي فؤاد بـ فيلم جديد

قصة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في “ابن مين فيهم”

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

سعر جرام الفضة صباح اليوم الجمعة فى مصر

فيريرا يستقر على ظهير أيسر الزمالك أمام الأهلي

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads