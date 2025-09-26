وزير النقل يستقبل رئيس الموانئ الجيبوتية والسفير لبحث التعاون المشترك

استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أبوبكر عمر هادي، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، والسفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء على عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر وجيبوتي، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، مشيدا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور كبير خلال السنوات الماضية، لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

كما أكد على حرص مصر على دعم جهود التنمية في جيبوتي من خلال تعزيز التعاون في مختلف المشروعات، وتوفير الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات النقل والصناعة، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنشاء وصيانة والطرق، وأبدى الفريق كامل الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في في تنفيذ المشروعات داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والافريقية.

كما تم بحث آخر مستجدات التعاون في مجال إنشاء منطقة لوجيستية بجيبوتي، لكونها دولة على المسار البحري لدول شرق أفريقيا وبما يساهم في تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا.

كما أكد كل من رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي وسفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة على أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الجانب المصري من خلال الجامعات المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء أكاديمية أو كلية مصرية جيبوتية للنقل البحري في جيبوتي، او فتح فرع لاحدى الجامعات المصرية بجيبوتي في هذا التخصص، وتم التأكيد على تكثيف اللقاءات بين الجانبين للاتفاق على نموذج التعاون الذي سيتم تنفيذه وفقا لرؤية الجانب الجيبوتي.

