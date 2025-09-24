تصدير 34 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أعلن المركز الإعلامي  بموانئ البحر الأحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (14) سفينة وتم تداول (49000) طن بضائع و(852) شاحنة و(567) سيارة.

 شملت حركة الواردات (4500) طن بضائع و(408) شاحنة و(507) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (44500) طن بضائع و(444) شاحنة و(60) سيارة


  يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة ALcudia Express بينما تغادر السفينة MANTA URAZ علي متنها ( 34000 ) طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين دليلة والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة ALcudia Express. 

كما شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(327) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

واستقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE3 علي متنها ( 468 ) سيارة بوزن ( 935 ) طن قادمة من جدة  .


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1529 راكبا.
 

