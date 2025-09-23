بسبب مباراة الزمالك، تعديل تشغيل الخط الثالث لـ مترو الأنفاق اليوم

أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث، تعديل مواعيد تشغيلها اليوم لخدمة جمهور الزمالك أثناء مباراة اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية عن زيادة معدل القطارات بداية من الساعة 8:00 مساء للتيسير على الجماهير

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى:

“الساعة 8 مساءً الزمالك هيواجه الجونة في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري. بنفكركم إن محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة، وهيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.

أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق”.

وتابعت: “شجعوا فريقكم واستمتعوا مع الخط الأخضر الثالث”.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة.

