تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (13000) طن بضائع و(948) شاحنة و(119) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4000) طن بضائع و(459) شاحنة و(83) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(489) شاحنة و(36) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 بينما تغادر السفينة NEW LEGACY وعلى متنها 29 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة ALcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express، الحرية 2 وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2.

وشهد ميناء نويبع تداول (2500) طن بضائع و(409) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا بموانيها.

