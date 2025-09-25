الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

البطاقات اللاتلامسية وماكينات TVM، طرق حجز تذاكر القطار الكهربائي والمترو للتيسير على الطلاب

كارت المترو، فيتو
كارت المترو، فيتو

نشرت وزارة النقل تقرير لطرق حجز تذاكر القطارات والمترو المختلفة للتيسير على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. 


وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام  وسائل  النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة  والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

ففيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

اما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ  TVM في جميع محطاته.

 

وتقدمت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

التيسير على المواطنين الهيئة القومية للأنفاق الاشتراك الاشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT

