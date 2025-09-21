الأحد 21 سبتمبر 2025
تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة ترويج وبيع المواد المخدرة في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 5 أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بترويج المواد المخدرة بمدينة حلوان.

فيديو ترويج المخدرات بحلوان

رصدت مديرية أمن القاهرة تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة حلوان بالقاهرة.

 

وبالفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، و2 سلاح أبيض.

 

وبمواجهتهم أقر اثنان منهم بترويج المواد المخدرة وبيعها لباقي المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

