كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بالدقهلية وضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مجردًا من ملابسه العلوية ومصابًا بجروح متفرقة بالجسم في محافظة الدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من الطالب الظاهر في الفيديو، مقيم بدائرة المركز، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء من جانب 3 طلاب باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتخلصهم من السلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

