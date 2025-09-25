الخميس 25 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الفيوم يكرم الطلاب المتفوقين دراسيا

 كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والمتفوقين دراسيًا، ومن بينهم  أبناء المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، للعام الدراسي 2024/2025، في الحفل الذي نظمته المحافظة، لإضفاء أجواء من البهجة والسعادة عل  المتفوقين.

 

الطلاب المكرمين من محافظ الفيوم

 وشمل الحفل تكريم  11 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادة الثانوية العامة، و22 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية، و8 طلاب من المتفوقين دراسيًا من أبناء المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وتم منحهم جائزة الدكتور محمد سعداوي للتفوق العلمي ومبالغ مالية، بالإضافة إلى تكريم عدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي المحالين للتقاعد تقديرًا لجهودهم خلال سنوات خدمتهم.

 

تحرير 75 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

محافظ الفيوم: حملاتنا مستمرة لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون

ووجه محافظ الفيوم، رسالة إلى  الطلاب المتفوقين، حثهم خلالها على مواصلة مشوار التفوق والتميز وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على النجاح الذي حققوه، وجنى ثمار هذا التفوق فى حياتهم العملية، موجهًا الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم على جهودهم في خدمة العملية التعليمية.

