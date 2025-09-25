محافظ الفيوم: حملاتنا مستمرة لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إحكام السيطرة لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون، بحضور كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة.

استمرار الحملات على بحيرة قارون

وقال محافظ الفيوم: إن حملات إحكام السيطرة، والمتابعة الدورية لمنع الصيد الجائر ببحيرة قارون خلال فترة الغلق ستستمر حتى يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، مع وضع آليات محكمة لتجنب الممارسات السلبية التي تضر بالثروة السمكية، بهدف إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون، بعدما شهدت البحيرة تحسنًا ملحوظًا في خصائصها المائية بناءً على نتائج التحاليل الدورية التي أجريت بمعرفة الجهات ذات الصلة، مما أسهم بشكل إيجابي في نمو يرقات الجمبري التي تم إنزالها مؤخرًا بشكل طبيعي.

تنسيق بين الجهات المسئولة عن البحيرة

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية التنسيق الكامل بين كل من شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، والبيئة، والمتابعة الميدانية، ومسئولي جمعية الصيادين بقارون، ومجالس المدن والوحدات القروية المتاخمة لبحيرة قارون، لتنظيم حملات مكثفة للمرور الدوري وضبط مخالفات الصيد الجائر، مما يسهم في حماية يرقات الجمبري التي تم إنزالها مؤخرًا وتحقيق نتائج إيجابية في تنمية المخزون السمكي بالبحيرة.

تكليفات نائب المحافظ

كما كلف محافظ الفيوم، نائبه بالتنسيق والتشبيك بين الجهات ذات الصلة بتنمية بحيرة قارون من جانب، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم من جانب آخر، لتفعيل دور اللجان المختصة بالمرور الدوري على كامل المسافة بالساحل الجنوبي للبحيرة، لزيادة إحكام السيطرة عليها ومنع الصيد المخالف، من خلال نوبتجيات عمل متتابعة على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، خلال الفترة المتبقية لغلق بحيرة قارون، وإعداد تقرير يومي لعمل هذه اللجان للعرض على السيد المحافظ.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، تضع 4 نوبتجيات عمل من موظفي الوحدات المحلية المتاخمة لبحيرة قارون، السعيدية، ومنشأة طنطاوي، وسنهور البحرية، بالتنسيق مع مسئولي البيئة وشرطة المسطحات، للمرور الدوري على مدار اليوم والليلة، ومنع أعمال الصيد الجائر ببحيرة قارون، ولم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بتنظيم 4 نوبتجيات للعمل على مدار الساعة من موظفي الوحدات المحلية القريبة من البحيرة، شكشوك، وأبو شنب، والخالدية، وأبوكساه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

