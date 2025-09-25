الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

محافظ الفيوم، فيتو
قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، لإخلاله بمهام عمله وعدم اتباع الإجراءات القانونية المنظمة للعمل.  

 حكاية تسجيل صوتي

وكان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد برصد تسجيل صوتي منسوب لنائب رئيس مدينة الفيوم، يفيد بتحصيل مبالغ مالية من العمارات السكنية المخالفة بدائرة المدينة، دون سند قانوني للتحصيل، وعلى الفور أحال المحافظ، الأمر برمته للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق، وبعد انتهاء تحقيقات الشئون القانونية، قرر محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، إعمالًا لأحكام القانون.

 

ارتفاع أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 25-9-2025 في أسواق الفيوم

إصابة 7 ركاب في انقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على العمل تحت مظلة القانون، والتصدي بحزم لجميع المخالفات الإدارية التي تخالف النزاهة والشفافية، وتثير البلبلة واللغط بين المواطنين، مشددًا على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول نفسه مخالفة القانون، أو التقصير والتقاعس في أداء مهام العمل المنوطة به.

الفيوم اتباع الاجراءات القانونية الاجراءات القانونية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مخالفة القانون نائب رئيس مدينة

