بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، لإخلاله بمهام عمله وعدم اتباع الإجراءات القانونية المنظمة للعمل.

حكاية تسجيل صوتي

وكان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد برصد تسجيل صوتي منسوب لنائب رئيس مدينة الفيوم، يفيد بتحصيل مبالغ مالية من العمارات السكنية المخالفة بدائرة المدينة، دون سند قانوني للتحصيل، وعلى الفور أحال المحافظ، الأمر برمته للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق، وبعد انتهاء تحقيقات الشئون القانونية، قرر محافظ الفيوم، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، للنيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، إعمالًا لأحكام القانون.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على العمل تحت مظلة القانون، والتصدي بحزم لجميع المخالفات الإدارية التي تخالف النزاهة والشفافية، وتثير البلبلة واللغط بين المواطنين، مشددًا على الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول نفسه مخالفة القانون، أو التقصير والتقاعس في أداء مهام العمل المنوطة به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.