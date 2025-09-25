الخميس 25 سبتمبر 2025
تحرير 75 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

 أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

 وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة حررت 75 مخالفة تموينية متنوعة، منها 35 مخالفة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج عن 90 جرام للرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ على نصف طن دقيق بلدي مدعم مخابز محظور بيعه أو تداوله، و115 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

حملة مكبرة من مباحث المرور وإدارة المواقف لضبط سيارات الأجرة المخالفة بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

