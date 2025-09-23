الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
محافظ الفيوم يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف جهود تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية،  لتعظيم الاستفادة من أراضي الوقف غير المستغلة، واستثمارها في مشروعات خدمية وتنموية تحقق الصالح العام، وتلبي احتياجات أبناء المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

تعاون مشترك بين الفيوم وهيئة الاوقاف

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وهيئة الأوقاف المصرية، للإستغلال الأمثل لقطع الأراضي المملوكة للهيئة، في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على الهيئة وأهالي المحافظة، كما تم مناقشة الآليات والإجراءات القانونية اللازمة لفض التشابكات المتعلقة ببعض الأصول الوقفية، لاستغلالها أيضًا بشكل يُسهم في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

التكامل التام بين رؤية المحافظة وهيئة الأوقاف

وأكد محافظ الفيوم، علي تحقيق التكامل التام بين رؤية المحافظة، وهيئة الأوقاف، في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة بالشكل الذي يخدم الطرفين، ويحافظ على أصول الدولة، ويحقق عائد اقتصادي يخدم المشروعات التنموية والخدمية، فضلًا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة، لافتًا إلي أن هذا التعاون يُعد خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة، تؤكد اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

محافظ الفيوم يبحث تخصيص أراض لإنشاء مصانع طوب وتغذية مدرسية وسجاد

توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعظيم العائد التنموي من أصولها وأراضيها بمختلف المحافظات، بما يتماشى مع خطط الدولة في التنمية المستدامة، مؤكدًا أن محافظة الفيوم، بما تملكه من مقومات اقتصادية وبشرية تمثل مجالًا واعدًا لإقامة مشروعات نوعية تخدم المواطن مباشرة وتلبي احتياجاته.

