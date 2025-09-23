محافظ الفيوم يبحث تخصيص أراض لإنشاء مصانع طوب وتغذية مدرسية وسجاد

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، آليات الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة بعدد من المشروعات التنموية، جاء وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

مشروعات واعدة تحت الدراسة

تناول الاجتماع، الذي عقد بديوان عام المحافظة، آليات انشاء عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة ومنها، مصنع الطوب الطفلي بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومصانع التغذية المدرسية، ومشروعات إنتاج السجاد اليدوي بدسيا، وكيفية الاستغلال الأمثل لسوق الجملة للخضار والفاكهة والمدينة الرياضية بدمو، وعدد من مراكز الشباب، وقصور وبيوت الثقافة، ومجمع صناعات الزيتون بيوسف الصديق، ووضع رؤية مشتركة لمصنع النباتات الطبية والعطرية بالسنجأ، وبحث آليات التوسع فى المدارس اليابانية، واستغلال الميزات النسبية والحرف اليدوية بالمحافظة.

فوائد التشبيك مع هيئة تنمية الصعيد

وقال محافظ الفيوم ، إن هيئة تنمية الصعيد تعد شريكًا أساسيًا فى دعم خطط التنمية على أرض الفيوم، من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية، والتشبيك مع هيئة تنمية الصعيد من جانب والمجتمع المدني ممثلًا فى المؤسسات الأهلية من جانب آخر، يساعد علي إستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة.

اولويات هيئة تنمية الصعيد

وقال رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بمختلف محافظات الصعيد ومنها الفيوم، بهدف دفع عجلة التنمية، لافتًا إلى أن التعاون مع محافظة الفيوم يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الاستثمار على أرض الصعيد، ولتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيزًا لجهود الدولة نحو الاستغلال الأمثل لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعمل على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة، تساهم في خلق فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد المحلي.

وأشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد، بدور محافظة الفيوم في تذليل العقبات ودعم جهود الهيئة، للإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية التي ترتكز على استغلال الموارد المحلية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمواطن الفيومي.

